Richterin Barbara Salesch
Folge 1028: Inselmord
44 Min.Ab 12
Aus enttäuschter Liebe soll Jessica ihre langjährige Urlaubsaffäre Ingmar vom Balkon gestoßen haben. Wurde sie tatsächlich zur Mörderin oder ist Jessicas Ehemann hinter das Verhältnis gekommen und hat sich gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1