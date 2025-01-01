Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der 08. August

SAT.1Staffel 6Folge 1030
Der 08. August

Folge 1030: Der 08. August

44 Min.Ab 12

Roger ist angeklagt, seine Tante mit einer Drahtschlinge erdrosselt zu haben, weil sie eine Mitschuld am Selbstmord seiner Mutter hat. Hat sich der junge Mann wirklich gerächt oder ist Patricia ein weiteres Opfer in einer Serie von Morden, mit denen Roger gar nichts zu tun hat?

SAT.1
