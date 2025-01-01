Richterin Barbara Salesch
Folge 1031: Quälende Vergangenheit
44 Min.Ab 12
Der Callboy Scott wird beschuldigt, seine Kundin Conny mit einem Bettlaken erdrosselt zu haben. Musste sie sterben, weil sie von Scott schwanger war oder steht der Mord mit einem 20 Jahre alten Geheimnis in Verbindung?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1