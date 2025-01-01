Richterin Barbara Salesch
Folge 1037: Tod nach dem Abi-Ball
44 Min.Ab 12
Nach einer Abiturfeier wird Oliver tot im Freibad gefunden. Elena soll ihn dort auf den 10-Meter-Turm gelockt und hinuntergestoßen haben. Wollte sie so die Vergewaltigung ihrer jüngeren Schwester Lisa rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1