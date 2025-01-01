Richterin Barbara Salesch
Folge 1048: Chinesische Küche
45 Min.Ab 12
Ludger soll den Polizisten Heiko erstochen haben, weil dieser bei der Suche nach seiner Ziehtochter Lene hinter Ludgers Drogengeschäfte gekommen ist. Ist Ludger der Täter, oder wurde Lenes leibliche Mutter für ihr Kind zur Mörderin?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
