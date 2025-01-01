Richterin Barbara Salesch
Folge 1049: Tödliches Gespann
44 Min.Ab 12
Volker erstickt an einer in Rotwein aufgelösten Überdosis Rattengift. Steckt die obdachlose Doreen dahinter, die der Unternehmer unter seltsamen Umständen bei sich aufgenommen hat, oder fiel Volker seiner Ehefrau zum Opfer?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1