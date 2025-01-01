Speeddating/Kochende EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1050: Speeddating/Kochende Eifersucht
44 Min.Ab 12
1. Fall: Nach dem Dinnerabend einer Singleagentur soll Lilli eine Abfuhr von Alexander kassiert haben. Hat sie ihn deshalb niedergeschlagen und ihm die Haare angezündet, oder war Alexander längst liiert und wurde von seiner Freundin bestraft? 2. Fall: Aus Rache für einen Seitensprung soll Paula die Genitalien ihres Freundes Florian mit kochendem Wasser verbrüht haben. Ist Paula ausgeflippt, oder steckt eine von Florians zahlreichen Affären hinter der Tat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1