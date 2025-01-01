Richterin Barbara Salesch
Folge 1052: Tiefer Fall
44 Min.Ab 12
Der Zuhälter Ben ist angeklagt, die Prostituierte Stella aus dem 10. Stock eines Hochhauses gestürzt zu haben. Musste sie sterben, weil sie seine dunkle Machenschaften aufdecken wollte oder hat sie sich aus Verzweiflung selbst umgebracht?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1