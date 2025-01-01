Das Baumhaus/Auf der KarriereleiterJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1056: Das Baumhaus/Auf der Karriereleiter
44 Min.Ab 12
1. Fall: Wilko ist angeklagt, das Haus seiner verstorbenen Frau in Brand gesteckt zu haben. Wollte er sich mit dem Geld der Versicherung sanieren oder sollte mit dem Haus auch ein dort verstecktes Geheimnis vernichtet werden? 2. Fall: Ausgerechnet Rolf, Melanies Widersacher im Rennen um den Posten des Geschäftsführers, soll sie vergewaltigt haben. Will sie ihm nur etwas anhängen, um ihn als Konkurrenten auszuschalten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1