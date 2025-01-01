Richterin Barbara Salesch
Folge 1061: Mord im Pferdestall
44 Min.Ab 12
Christoph ist angeklagt, seine Frau mit dem Riemen eines Steigbügels erwürgt zu haben. Ist der Gestütsbesitzer ausgerastet, weil er hinter Ellens Affäre mit Reitlehrer Johannes gekommen ist oder steckt eine verliebte Reitschülerin hinter dem Mord?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1