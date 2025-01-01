Richterin Barbara Salesch
Folge 1064: Mord verjährt nie
44 Min.Ab 12
Tanja wird beschuldigt, ihren Vater mit einer Schrotflinte erschossen zu haben. Hat sie sich gerächt, weil sich Horst nie um sie gekümmert hat oder hängt die Tat mit einem Verbrechen zusammen, das Jahre zurück liegt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1