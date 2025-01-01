Das Scherbenbad/Kenn ich dich?Jetzt kostenlos streamen
1. Fall: 600 Gramm kleinster Glassplitter soll Eva ihrer Stiefmutter Birgit in die Badewanne geschüttet haben, so dass deren Rücken und Beine völlig zerschnitten wurden. Wollte sie ihre Stiefmutter loswerden, um die Liebe ihres Vaters zurückzugewinnen? 2. Fall: Nachdem Sahmed seinen zukünftigen Schwager krankenhausreif geprügelt hat, leidet Michael an Gedächtnisverlust. Ist der Türke so ausgerastet, weil er die Hochzeit zwischen seiner Schwester und Michael verhindern wollte?
