Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1066
Folge 1066: Unter Druck/Ordnung muss sein

45 Min.Ab 12

1. Fall: Beim Erntedankfest geht Hennings Landhotel in Flammen auf - Zimmermädchen Silke soll der Feuerteufel gewesen sein. Wollte sie mit dem Brand Hennings Frau Doris ausschalten, damit ihr Mann endlich frei für sie selbst ist? 2. Fall: In Todesangst sitzt Kevin drei Stunden bewegungslos auf einem Stuhl - Hausmeister Dieter soll gedroht haben, bei jeder Bewegung einen Stromschlag auszulösen. Wollte er dem Schüler eine Lektion erteilen oder war es ein Streich unter Freunden?

SAT.1
