Richterin Barbara Salesch
Folge 1068: Das Hinterzimmer
44 Min.Ab 12
Weil Alexander bei einem Unfall Guidos Frau Silvia überfahren hat, soll sich Guido gerächt und Alexander erschossen haben. Ist der Unfall tatsächlich Hintergrund der Tat oder soll eine andere Geschichte vertuscht werden?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1