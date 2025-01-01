Richterin Barbara Salesch
Folge 1074: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Gerade aus der Haft entlassen, soll Mario seine Knastliebe Sabine erdrosselt haben. Hat er die junge Frau bei seinem Besuch schon tot vorgefunden, wie er behauptet, oder hat der Frauenmörder im Zwang zu töten, erneut zugeschlagen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
