Richterin Barbara Salesch

Männerfreundschaft/Weißer Oleander

SAT.1Staffel 6Folge 1075
Männerfreundschaft/Weißer Oleander

Folge 1075: Männerfreundschaft/Weißer Oleander

44 Min.Ab 12

1. Fall: Constantin wird beschuldigt, seinen ehemaligen Freund Steffen beim Freigang niedergestreckt zu haben. Wollte er sich rächen, weil er heimlich Constantins große Liebe Michelle geheiratet hat, während er im Knast saß? 2. Fall: Sven soll seiner Freundin Lina eine tödliche Spritze mit einem Extrakt aus weißem Oleander gesetzt haben. Hat er auf Wunsch des depressiven Mädchens gehandelt oder wurde Lina ermordet?

