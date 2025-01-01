Richterin Barbara Salesch
Folge 1076: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Stripper Marco soll seine Kundin Susanne nach einer Striptease-Show missbraucht haben. Ist er wirklich ein Vergewaltiger oder will Susanne ihm etwas anhängen, weil er nicht auf sie eingegangen ist? 2. Fall: Cecile ist angeklagt, die Füße ihres Mannes mit Sekundenkleber am Küchenboden seiner geheimen Zweitwohnung festgeklebt zu haben. Hat sie ihn überfallen, weil er sich dort mit einer anderen Frau getroffen hat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1