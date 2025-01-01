Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1076
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1076: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Stripper Marco soll seine Kundin Susanne nach einer Striptease-Show missbraucht haben. Ist er wirklich ein Vergewaltiger oder will Susanne ihm etwas anhängen, weil er nicht auf sie eingegangen ist? 2. Fall: Cecile ist angeklagt, die Füße ihres Mannes mit Sekundenkleber am Küchenboden seiner geheimen Zweitwohnung festgeklebt zu haben. Hat sie ihn überfallen, weil er sich dort mit einer anderen Frau getroffen hat?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen