SAT.1Staffel 6Folge 1077
Folge 1077: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Hella wird mit einer Kupferstange in ihrer Wohnung niedergeschlagen und ausgeraubt. Ist Trixi so brutal mit der gutmütigen Frau umgegangen oder will ihr jemand die Tat unterschieben? 2. Fall: Gitta soll eine Haarbürste mit Rasierklingen so präpariert haben, dass sich Janine, die neue Freundin ihres "Noch-Ehemanns", die Kopfhaut zerschnitten hat. Wollte Gitta so ihre Widersacherin loswerden?

SAT.1
