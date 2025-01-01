Richterin Barbara Salesch
Folge 1082: Phillipp II.
44 Min.Ab 12
Aus Geldgier soll Philipp seinen Vater erschossen haben. Obwohl die Tat gefilmt wurde, streitet er alles ab und behauptet, er heiße Karl und sei als Doppelgänger von Philipps Frau engagiert. Will der Mörder in die Irre führen oder ist es die Wahrheit?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
