Richterin Barbara Salesch
Folge 918: Mord auf dem Reiterhof
44 Min.Ab 12
Paul soll seine Frau Anne auf dem gemeinsamen Reiterhof erdrosselt haben. War sie ihm im Weg, weil er mit seiner Affäre Larissa ein neues Leben auf dem Hof wollte oder ist sie hinter ein dunkles Geheimnis gekommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1