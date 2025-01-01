Richterin Barbara Salesch
Folge 919: Richterin Barbara Salesch
1. Fall: Trapezkünstler Giovanni wurde von einer giftigen Schlange in sein bestes Stück gebissen. Wollte seine Ex-Freundin, die Schlangentänzerin Vivien, dem untreuen Giovanni eins auswischen? 2. Fall: Im Swingerclub soll Marco seine ans Bett gekettete Ex-Freundin Vera vergewaltigt haben. Hat seine prüde Verflossene sich alles nur ausgedacht, weil er sie hat sitzen lassen?
Richterin Barbara Salesch
