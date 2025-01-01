Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 922
44 Min.Ab 12

1. Fall: Weil sie seine Liebe nicht erwidert hat, soll Ben die 21-jährige Lisa brutal vergewaltigt haben. Hatte es der Ziehsohn der Familie von Anfang an auf sie abgesehen oder hat Lisa ein Motiv, sich an Ben zu rächen? 2. Fall: Katja stürzt von einem Balkon in die Tiefe, nachdem Denise sie angeblich gestoßen hat. Wollte Denise auf diesem Weg ihre vermeintliche Nebenbuhlerin beseitigen oder ist Katja nur scharf auf das Schmerzensgeld?

SAT.1
