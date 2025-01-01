Richterin Barbara Salesch
Folge 927: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: In letzter Sekunde rettet Werner seine zwei Kinder aus der brennenden Wohnung. Seine getrennt lebende Frau Marlies ist sicher, dass er das Feuer selbst gelegt hat, um sich als heldenhafter Retter aufzuspielen. 2. Fall: Vollgepumpt mit Drogen stürzt Ex-Knacki Rolf vom Parkhaus und verletzt sich schwer. Hat er im Delirium die Kontrolle verloren oder hat ihn seine Ex-Freundin Petra gestoßen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
