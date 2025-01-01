Richterin Barbara Salesch
Folge 931: Endless Love
44 Min.Ab 12
Caroline wird auf ihrem Polterabend mit einem vergifteten Cocktail getötet. Ihr Verlobter Michael ist davon überzeugt, dass seine Ex-Freundin Jennifer hinter dem Giftmord steckt. Geschah alles aus Eifersucht oder steckt etwas anderes dahinter?
