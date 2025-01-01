Richterin Barbara Salesch
Folge 932: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit heruntergelassener Hose und völlig benebelt wacht Knut im Darkroom einer Homosexuellenbar auf. Wollte Frederick seinen Kollegen bloßstellen, um an seinen Job zu kommen? 2. Fall: Stefanie wird beschuldigt, ihre Vermieterin Elvira fast eine Stunde lang in der Sauna eingesperrt zu haben. War es wieder eine Tat in der Kette eines erbitterten Nachbarschaftsstreites oder steckt mehr dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1