Richterin Barbara Salesch
Folge 938: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Jana wird im Parkhaus von zwei Männern in ein Auto gezerrt und verschleppt. Später soll der beste Freund ihres Mannes sie vergewaltigt haben. Ist Eric für diese Tat verantwortlich oder beschuldigt Jana ihn nur, um etwas zu vertuschen? 2. Fall: Eine Lauge in einer Tagescreme verätzt Vanessa das Gesicht. Konnte ihr Freund Danilo nicht ertragen, dass sie als Table-Dancerin arbeitet oder hatte sein Mitbewohner eine Rechnung zu begleichen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1