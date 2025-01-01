Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 940
44 Min.Ab 12

1. Fall: Olaf ist angeklagt, den Radfahrer Benjamin betrunken angefahren und getötet zu haben. Hat er den Sterbenden ohne Hilfe zurückgelassen? Olaf beteuert seine Unschuld, aber warum zeigt ihn seine Freundin Andrea an? 2. Fall: In letzter Sekunde kann sich Annabelle aus dem brennenden Haus ihrer Eltern retten. Hat das Hausmädchen Bettina das Anwesen angezündet, weil sie sich für das hochnäsige Verhalten der 16-Jährigen rächen wollte?

SAT.1
