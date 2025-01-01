Richterin Barbara Salesch
Folge 946: Der polnische Papa
44 Min.Ab 12
Zuhälter Daniel wurde im Aquarium seines Büros ertränkt. Steckt der polnische Zigarettenschmuggler Tomek hinter dem Mord oder ist er nur das Bauernopfer im Kampf zweier verfeindeter Unterweltbanden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1