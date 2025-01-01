Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 947
45 Min.Ab 12

1. Fall: Als Holger von seiner Freundin Gloria beim Diebstahl von 40.000 Euro erwischt wird, taucht er unter. Ist der Ex-Junkie wieder ins Milieu abgerutscht oder muss er alte Rechnungen begleichen? 2. Fall: Tim soll versucht haben, die Frau seines krebskranken Bruders zu vergewaltigen. War er tatsächlich so brutal, wie Bianca behauptet oder wollte die junge Frau Sex, weil im eigenen Ehebett nichts mehr lief?

SAT.1
