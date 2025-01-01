Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 955
44 Min.Ab 12

Annette soll mit einem Steinbrocken die obdachlose Punkerin Nadja umgebracht haben, weil sie in ihr die Mörderin ihres Mannes erkannt hat. Musste Nadja sterben, weil Annette einen persönlicher Rachefeldzug startete oder kommt der Mörder aus der Punkerszene?

SAT.1
