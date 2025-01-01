Richterin Barbara Salesch
Folge 957: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mario ist angeklagt, seine Ex-Freundin Sabrina nach einem heftigen Beziehungsstreit durch die Glasscheibe einer Telefonzelle gestoßen zu haben. Konnte er die Trennung nicht verkraften oder wollte seine neue Freundin Gloria die Ex beseitigen? 2. Fall: Roger soll in einem Hotelzimmer versucht haben, seine zukünftige Schwiegermutter zu vergewaltigen. Wurde er wirklich zudringlich oder will Liane mit einer Intrige den ungeliebten Schwiegersohn vergraulen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1