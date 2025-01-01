Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 958
Folge 958: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Gregor wird beschuldigt, seine Untermieterin Klara unter der Dusche gepackt und ihren Kopf brutal gegen die Fliesen geschlagen zu haben. Wollte er sie mundtot machen, um einen Todesfall zu vertuschen oder führt Klara einen Rachefeldzug? 2. Fall: Nach einer heißen Liebesnacht mit der Studentin Julia vermisst der reiche Yuppie Jan seine Luxusuhr. Hat Julia das wertvolle Stück wirklich gestohlen?

SAT.1
