Folge 962: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Katrin wird beschuldigt, ihren alkoholkranken Mann David zwei Tage mit einem gebrochenen Bein im Keller eingesperrt zu haben. Wollte sie ihn gewaltsam auf Entzug setzen oder gibt David seiner Frau die Schuld an seiner Sucht und will sich rächen? 2. Fall: Nach einem Casting soll Agenturchef Marco die Bewerberin Tamara vergewaltigt haben. Hat er ihr falsche Versprechungen gemacht und sie in seine Wohnung gelockt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1