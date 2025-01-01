Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 963
45 Min.Ab 12

1. Fall: Der Koch Bernd wird mit einem Pürierstab von einem Vermummten attackiert und schwer verletzt. Steckt seine Frau dahinter, weil sie glaubt, dass Bernd sie betrügt, oder war ein letztes Ultimatum von Schutzgelderpressern abgelaufen? 2. Fall: Aus 30 Metern Höhe stürzt Marc von einer Brücke in den Rhein - in letzter Sekunde kann er gerettet werden. Hat ihn seine Ex-Freundin in den Fluss gestoßen oder wollte er sich umbringen, weil er ohne sie nicht leben wollte?

