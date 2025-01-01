Richterin Barbara Salesch
Folge 964: Der Tyrann
44 Min.Ab 12
Klaus wird durch einen eingeschalteten Fön in der Badewanne getötet. Hat seine Frau Franziska das Gerät ins Wasser geworfen, weil er sie mit seiner Sekretärin betrogen hat oder ist der Mord die Rache von Geschäftspartnern?
