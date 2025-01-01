Richterin Barbara Salesch
Folge 966: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: David ist angeklagt, seinen One-Night-Stand Michaela absichtlich mit dem HI-Virus angesteckt zu haben. Wollte sich der Barkeeper an ihr rächen oder sucht Michaela nur einen Schuldigen für ihr Schicksal? 2. Fall: Michael soll seine schwangere Frau nachts durch einen Park gehetzt und dann die Treppe zur U-Bahn runtergestoßen haben. Wollte er, dass Jenny das Kind verliert, weil es von ihrem Geliebten ist oder steckt der Geliebte selbst hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1