Richterin Barbara Salesch
Folge 969: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
In seiner Hochzeitsnacht soll Robert von seiner Geliebten Sabine in eine Falle gelockt und verbrannt worden sein. Handelte sie aus Eifersucht oder hat Roberts junge Ehefrau Johanna den Unternehmer aus Geldgier ermordet?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1