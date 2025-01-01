Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 972
45 Min.Ab 12

1. Fall: Bei einem Amoklauf tötet Nataschas Freund Lutz seine Ex-Freundin, deren Lover und schließlich sich selbst. Wusste Natascha von dem Plan und hat das Blutbad absichtlich nicht verhindert? 2. Fall: Bei einem Autounfall wird Christians Gesicht völlig entstellt. Seine Frau, die den Wagen gefahren hat, behauptet, sie sei von der Straße gedrängt worden. War der Unfall ein Mordversuch von Christians Geliebter Sophie?

SAT.1
