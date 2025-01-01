Richterin Barbara Salesch
Folge 973: Die russische Studentin
45 Min.Ab 12
Svetlana wird vorgeworfen, Marions Kopf in der Autotür eingequetscht und sie erstickt zu haben. Ist die Studentin ausgerastet, weil Marion hinter Svetlanas Affäre mit ihrem Mann gekommen ist oder ist der Tod der Frau Folge einer missglückten Entführung?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1