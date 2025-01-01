Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die russische Studentin

SAT.1Staffel 6Folge 973
Folge 973: Die russische Studentin

45 Min.Ab 12

Svetlana wird vorgeworfen, Marions Kopf in der Autotür eingequetscht und sie erstickt zu haben. Ist die Studentin ausgerastet, weil Marion hinter Svetlanas Affäre mit ihrem Mann gekommen ist oder ist der Tod der Frau Folge einer missglückten Entführung?

