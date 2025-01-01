Richterin Barbara Salesch
Folge 975: Der eifrige Wachmann
44 Min.Ab 12
Der Wachmann Christian soll seinen Kunden überfallen und erschossen haben. Hat er sein Wissen von den Kontrollgängen im Haus der Schäfers ausgenutzt, weil er an das Geld der Familie wollte oder steckt ein Familiengeheimnis dahinter?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
