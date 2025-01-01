Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 980
44 Min.Ab 12

Mit vergifteten Pralinen soll Martin die Mutter seiner Tochter Ulli umgebracht haben. Ist er durchgedreht, weil ein Vaterschaftstest bewiesen hat, dass Birgit ihm die Tochter nur untergeschoben hat oder ist sie Opfer einer missglückten Erpressung geworden?

