Richterin Barbara Salesch
Folge 995: Einer für Alle
44 Min.Ab 12
In einem malaiischen Gefängnis droht Hannahs Schwester Jasmin wegen Drogenbesitzes die Todesstrafe. Hat sie Thilo mit einem Samurai-Schwert geköpft, weil er ihrer Schwester die Drogen im Urlaub untergeschoben hat?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
