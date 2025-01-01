Richterin Barbara Salesch
Folge 1108: Giftiges Gebäck
44 Min.Ab 12
Auf der eigenen Hochzeitsfeier soll Bräutigam Patrick seine frisch angetraute Ehefrau Tina vergiftet haben. Musste die junge Braut sterben, weil Patrick an ihr geerbtes Vermögen wollte, oder sollte gar nicht Tina Opfer des Giftanschlags werden?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1