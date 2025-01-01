Richterin Barbara Salesch
Folge 1114: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Mit einer geöffneten Flasche Lösungsmittel soll Christine Thomas in einem Gewächshaus eingeschlossen und ihn so erstickt haben. Hat sie sich für eine Abfuhr gerächt oder ist ihr Ehemann hinter die Beziehung gekommen?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1