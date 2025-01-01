Richterin Barbara Salesch
Folge 1124: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Erik wird beschuldigt, den Mann einer verstorbenen Arbeitskollegin mit vorgehaltener Pistole gezwungen zu haben, ins Krokodilgehege eines Zoos zu steigen. Wollte Erik, dass Ingo von den Reptilien zerfleischt wird, damit der ihn nicht als Mörder entlarven kann? 2. Fall: Mit einem präparierten Intim-Shampoo fügt sich Anna schmerzhafte Verletzungen zu. Hat ihr Mann es mit Dämmstoff vermischt, weil er krankhaft eifersüchtig ist?
Weitere Folgen in Staffel 7
Richterin Barbara Salesch
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
