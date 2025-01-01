Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1127
Folge 1127: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: In blindem Hass soll die an Amnesie leidende Melissa ihrer Pflegerin Alina ein Messer ins Bein gerammt haben. Hat sie erfahren, dass Alina mit ihrem Mann ein neues Leben begonnen hat, während sie zwei Jahre im Koma gelegen hat? 2. Fall: Travestiestar Daphne ist angeklagt, von dem Maurer Martin nach einem Showauftritt krankenhausreif geschlagen worden zu sein. Wollte sich Martin für eine Abfuhr rächen oder hat Daphnes Konkurrentin Violetta die Finger im Spiel?

