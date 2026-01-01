Richterin Barbara Salesch
Folge 1128: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Bianca ist angeklagt, den Juwelendieb Hajo mit einem Messer die Halsschlagader durchtrennt und getötet zu haben. Hat sie zugestochen, weil sie die 15 Millionen Euro teuren Diamanten aus Hajos Beute wollte oder wurde er von einem Komplizen liquidiert?
Richterin Barbara Salesch
