SAT.1Staffel 7Folge 1129
Folge 1129: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Die Ukrainerin Irina soll sich über eine Partnervermittlung bei Dietmar eingeschlichen, ihn niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Hatte sie alles so geplant oder musste sie sich nur gegen Dietmars sexuelle Praktiken wehren? 2. Fall: Erika ist des Giftmordversuchs an ihrem Sohn angeklagt. Wollte sie so verhindern, dass Kai seine Freundin heiratet und Erika damit den einzigen Lebensinhalt verliert oder war das Gift gar nicht für ihn bestimmt?

SAT.1
