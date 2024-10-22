Richterin Barbara Salesch
Folge 1131: Folge 43
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Matthias soll seine Ex-Freundin Rita erschossen haben. Musste sie sterben, weil sie dem Fitnesstrainer seit einer angeblichen Vergewaltigung ihrer Stieftochter Carol das Leben zur Hölle machte oder wird er zu Unrecht beschuldigt?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1